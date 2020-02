Apple hat vor wenigen Augenblicken die ersten Betas der kommenden iOS- und iPadOS 13.4-Updates an Entwickler verteilt. Damit startet eine neue Beta-Runde und Entwickler haben eine weitere Möglichkeit, das nächste iOS- bzw. iPadOS-Update zu testen. Weiterhin stehen Entwicklern die erste Beta für watchOS 6.2, tvSO 13.4 und macOS Catalina 10.15.4 zur Verfügung.

iOS 13.4, iPadOS 13.4, tvOS 13.4, watchOS 6.2 und macOS Catalina 10.15.4: Beta 1 ist da

Apple hat vier neue Entwickler-Betas auf den eigenen Servern bereitgestellt. Nachdem das Unternehmen erst vergangene Woche den letzten Beta-Zyklus abgeschlossen hatte, wird nun die nächste Runde eingeläutet. Entwickler können jeweils die erste Beta zu iOS 13.4, iPadOS 13.4, watchOS 6.2, tvOS 13.4 und macOS Catalina 10.15.4 herunterladen.

Bisher ist nicht bekannt, was die Betas an Neuerungen zu bieten haben. Im Zweifelsfall sind immer Leistungsverbesserungen, Sicherheitsupdates und Fehlerbehebungen mit an Bord. Sollten sich noch größere Veränderungen zeigen, so werden wir selbstverständlich nachberichten.