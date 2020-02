Im Laufe des heutigen Abends hat Apple unter anderem die Beta 1 zu iOS 13.4. Nach und nach werden die Neuerungen des kommenden Updates bekannt. Eine neue Funktion „CarKey“ macht dabei das iPhone zum Autoschlüssel.

iOS 13.4 enthält Hinweise auf eine „CarKey“-API, mit der das iPhone und auch die Apple Watch zum Entsperren, Sperren und Starten eines Fahrzeugs verwendet werden können.

Benutzer können CarKey in NFC-kompatiblen Fahrzeugen verwenden, indem sie ihr iPhone in die Nähe eines Fahrzeugs halten, um es als Schlüssel zu verwenden. Eine Authentifizierung mit Face ID ist nicht erforderlich, ähnlich wie bei der Funktion Express-ÖPNV-Karte. Dies bedeutet, dass die Funktion auch mit iPhone oder Apple Watch genutzt werden kann, selbst wenn der Akku der Geräte leer ist.

“To use CarKey, hold iPhone or Apple Watch to reader. It will work automatically, without requiring Face ID. You can change express mode settings in Wallet.”

Der Pairing-Prozess wird über die Wallet-App durchgeführt. Anschließend muss die App des Autoherstellers installiert sein, damit das Setup fortgesetzt werden kann. Benutzer sollten das iPhone während der Erstinstallation auf dem NFC-Lesegerät im Auto platzieren. Anschließend ist CarKey in der Wallet-App verfügbar. Danach kann der Schlüssel einfach zur Apple Watch hinzugefügt werden.

Eine weitere interessante Information ist, dass CarKey mit anderen Personen, wie z. B. Familienmitgliedern, geteilt werden kann. Dann wird der Schlüssel in der Wallet-App des Familienmitglieds hinterlegt.

“%@ invited you to use their %@ with unlock access. This allows you to use your iPhone and Apple Watch to unlock/lock the car.”