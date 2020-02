Pünktlich zum Karneval feiert congstar die „Alaaf You“-Wochen und bietet die congstar Allnet Flat mit 8 GB (statt 5 GB) Datenvolumen für 20 Euro im Monat an. Zusätzlich gibt es Online-Gutscheincode mit 30 Prozent Rabatt für Familie und Freunde Namensgeber für das Wortspiel ist der Kölner Karnevalsruf „Alaaf“. Vom 01.02. bis zum 01.03.2020 ist die aufgewertete Allnet Flat als „Alaaf You“-Aktionstarif online unter congstar.de erhältlich.

Congstar Allnet Flat vorübergehend mit 8GB anstatt 5GB Datenvolumen

Kunden, die im Aktionszeitraum die Allnet Flat, die Allnet Plus oder einen congstar Homespot Tarif online auf congstar.de abschließen, erhalten zudem einen „Alaaf You“-Gutscheincode mit einem Rabatt von 30 Prozent, der an ein Familienmitglied, einen Freund oder eine Freundin weitergegeben werden kann.

Der „Alaaf You“-Aktionstarif in der Übersicht:

congstar Allnet Flat mit 8 GB monatlichen Datenvolumen (statt 5 GB) für 20 Euro / Monat

Flat telefonieren und SMS in alle deutschen Netze

LTE 50 Option für 3 Euro / Monat zubuchbar

Auch ohne Vertragslaufzeit wählbar

Sobald der Aktionstarif oder auch die Allnet Flat Plus bzw. ein congstar Homespot Tarif online gebucht wird, erhält der Kunde einen 30 Prozent-Gutscheincode. Er wird nach der Buchung zunächst per SMS ankündigt. Zugestellt wird der Gutscheincode am 16.03.2020 und ist dann bis zum 31.05.2020 gültig. Der „Alaaf You“-Gutscheincode kann einmalig bei Neuabschluss eines congstar Postpaid Tarifs (außer der Fair Flat) im Familien-, Freundes- und Bekanntenkreis eingelöst werden. Die Rabattierung gilt nur, solange der Erstvertrag aktiv ist.