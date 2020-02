Video-Streaming-Dienste sprießen dieser Tage zwar nicht wie Pilze aus dem Boden, es gilt jedoch festzuhalten, dass in den letzten Monaten verschiedene neue Angebote gestartet sind. Neben Apple TV+ ist hier unter anderem Disney+ zu nennen. Wie nun von offizieller Seite bestätigt wurde, verzeichnet Disney+ aktuell 28,6 Millionen Abonnenten.

Nicht nur Apple gibt zum Jahresanfang neue Quartalszahlen bekannt, auch viele anderen Unternehmen sind dazu verpflichtet, quartalsweise ihre Zahlen vorzulegen. Nun gab es frische Zahlen von Disney. In diesem Rahmen hat Disney CEO Bob Iger, der lange Zeit bei Apple im Aufsichtsrat saß und diesen wegen des Konflikts Disney+/Apple TV+ verließ, bestätigt, dass Disney+ 28,6 Millionen Abonnenten verzeichnet.

Disney+ startete am 12. November. Einen Tag später gab man bekannt, dass man bereits auf 10 Millionen Abonnenten blickt. Nun gibt es das erste Update seitdem. Disney selbst zeigt sich hocherfreut und spricht davon, dass die kühnsten Erwartungen übertroffen wurden. Kommenden Monat wird Disney+ in zahlreichen weiteren Ländern, darunter Deutschland, Österreich, Großbritannien, Schweiz, Italien und Spanien, starten und für weiteren Schwung sorgen.

Bob Iger just told investors that Disney+ is ACTUALLY at 28.6 million subscribers as of Monday.

— Natalie Jarvey (@natjarv) February 4, 2020