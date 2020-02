Die beliebte Verified- Videoserie von Genius erscheint ab sofort auf Apple Music. Die Show lässt Künstler die Bedeutung hinter den Texten ihrer Hits erläutern, darunter Musiker wie Billie Eilish und J Balvin.

„Verified“-Videoserie startet auf Apple Music

Der Musik-Streaming-Markt ist hart umkämpft und jeder Anbieter versucht sich mit exklusiven Inhalten und Angeboten von der Konkurrenz abzuheben. Wie nun bekannt wird, wird die beliebte „Verified“-Videoserie von Genius auf Apple Music starten.

In Zukunft wird Apple Music Verified sogar mitproduzieren. Episoden werden fortan auf Apples Streaming-Plattform uraufgeführt und sind dort auf der Künstlerseite zu finden. Im Anschluss und nachdem eine unbestimmte Zeit vergangenen ist, landen die Inhalten auf der Genius-Website und auf dem zugehörigen YouTube-Kanal. Bereits produzierte „ältere“ Episoden sollen nicht auf Apple Music verfügbar gemacht werden.

Genius debütierte im Jahr 2016 und hat seitdem über 800 „Verified“-Folgen produziert. Genius und Apple Music starten die Partnerschaft mit zwei neuen Verified-Folgen. Alec Benjamins „Mind Is A Prison“ und Yung Baby Tates „CAMP“ werden in diesen aktiv sein. In zukünftigen Folgen werden Caroline Polachek, 24KGoldn, Olivia Rodrigo und mehr zu sehen sein. (via The Verge)