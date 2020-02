Apple hat soeben neben der Beta 1 zu tvOS 13.4, watchOS 6.2 und macOS 10.15.4 auch die Beta 1 zu iOS 13.4 sowie iPadOS 13.4 veröffentlicht. Die Tatsache, dass es sich um ein X.4 Update handelt, impliziert, dass es dieses Mal nicht nur Bugfixes und Leistungsverbesserungen, sondern auch ein paar sichtbare Änderungen bzw. Neue Funktionen gibt. Genau dies scheint sich nun zu bestätigen. Die ersten Neuerungen zu iOS 13.4 und iPadOS 13.4 tauchen auf.

iCloud Drive Ordnerfreigabe: Ihr könnt zukünftig Ordner über einen privaten Link freigeben. Alle Zugriffs­berechtigten können den Ordner in iCloud Drive sehen, neue Dateien hinzufügen und die neuesten Dateiversionen aufrufen.

Ortungsdienste: Wenn eine App zum ersten Mal nach der Autorisierung für „Beim Verwenden“ die Autorisierung „Immer“ anfordert, wird auf dem iPhone oder iPad sofort die Autorisierungsaufforderung angezeigt.

Tastaturkürzel: Auf dem iPad gibt es innerhalb der Fotos-App neue Tastaturkürzel, mit den ihr schnell zwischen Tabs wechseln, Alben suchen und erstellen könnt.

Universelle iOS, macOS, tvOS und iPadOS-Bundles: Entwickler können iOS, macOS, tvOS und iPadOS-Versionen irrer Apps in einem Bundle verkaufen

Neue Memoji Sticker: Insgesamt neun neue Memoji Sticker stehen bereit

Good stuff in today’s Apple betas:

Mac & iOS:

– iCloud Folder sharing!

Mac:

– Screen Time communications limits

– Head pointer (accessibility)

iOS:

– CarPlay 3rd party nav, new call controls (need to wait on app updates)

– 9 new Memoji sticker types pic.twitter.com/lRWQgBaPZE

— Rene Ritchie (@reneritchie) February 5, 2020