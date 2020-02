Vodafone hat Quartalszahlen vorgelegt und diese können sich in jedem Falls Ehen lassen. So bezeichnet sich das Düsseldorfer Unternehmen nun als „größter Mobilfunkanbieter Deutschlands“. Über 50 Millionen SIM-Karten sind im Vodafone Netz aktiv.

Vodafone hat am heutigen Tag bekannt gegeben, dass über 50 Millionen SIM-Karten jetzt im Vodafone-Netz funken. Kein Anbieter vernetzt mehr Menschen und Maschinen in Deutschland.

„Eine kleine Karte hat die Welt verändert. Vor 28 Jahren haben wir mit der ersten SIM begonnen. Heute zählen wir 50 Millionen in unserem Netz – und sind damit der größte Mobilfunker Deutschlands“, so Vodafone Deutschland CEO Hannes Ametsreiter. „Über das letzte viertel Jahrhundert haben wir mit SIM-Karten fast alles vernetzt, was man sich vorstellen kann: vom Smartphone bis zur Kaffeemaschine, vom Fahrrad bis zum LKW, von der Drohne bis zum Zeppelin. Heute ist Vernetzung unser Alltag und die Lebensader unserer Wirtschaft. In Zukunft werden SIM-Karten noch weit mehr sein – denn sie helfen, unsere Welt ein ganzes Stück grüner zu machen.“