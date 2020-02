Im vergangenen Jahr hieß es, dass Apple Winston Duke, bekannt für seine Rolle M’Baku in „Black Panther“, für die neue Apple TV+ Serie „Swagger“ gewinnen konnte. Wie nun berichtet wird, gibt es allerdings einen Wechsel bei der Hauptrolle, dass O’Shea Jackson Jr. diese in dem kommenden Basektballfilm übernimmt.

Variety berichtet, dass O’Shea Jackson nun in der Apple- Dramaserie „ Swagger “ die Hauptrolle spielen soll. Jackson übernimmt die Rolle von Winston Duke. Dieser hat am Set eine Verletzung erlitten, die ihn gezwungen hat, die Serie zu verlassen.

„Vielen Dank an Imagine, CBS und Apple TV für die Gelegenheit, an diesem Projekt mitzuarbeiten“, sagte Duke. „Da ich in den kommenden Monaten auf eine vollständige Genesung hinarbeite, freue ich mich darauf, mich künftig anderen Projekten zu widmen. Glückwunsch an O’Shea – ich habe keinen Zweifel, dass er in dieser Rolle glänzen wird.“