Seit dem Verkaufsstart der Original Apple Watch kann die Apple Watch Jahr für Jahr ein deutliches Wachstum verzeichnen. Im vergangenen Jahr wurden geschätzte 30,7 Millionen Einheiten verkauft. Damit wurden mehr Apple Watches verkauft, als die gesamte Schweizer Uhrenindustrie Uhren verkauft hat.

Die Apple Watch schlägt Schweizer Uhrenindustrie um Längen, so geht es aus einer aktuellen Analyse von Strategy Analytics hervor. Glaubt man den Zahlen, so wurden im vergangenen Jahr 30,7 Millionen Geräte verkauft. Dies stellt eine Steigerung von 36 Prozent zu 2018 dar. In diesem Jahr wurden „nur“ 22,5 Millionen Exemplare an den Mann und die Frau gebracht.

Demgegenüber steht die Schweizer Uhrenindustrie mit allen Schweizer Uhrenmarken und 21,1 Millionen verkaufter Uhren im Jahr 2019. Dies stellt ein Rückgang von 13 Prozent dar. 2018 verkaufte man 24,2 Millionen Uhren.

Laut Strategy Analytics ist die „Apple Watch“ in Nordamerika, Westeuropa und Asien aufgrund ihrer benutzerfreundlichen Technologie, ihren Apps und ihres attraktiven Designs „äußerst beliebt“. Analoguhren sind bei älteren Verbrauchern nach wie vor beliebt. Junge Käufer hingegen bevorzugen Smartwatches und computergesteuerte Armbanduhren.

Traditional Swiss watch makers, like Swatch and Tissot, are losing the smartwatch wars. ‌Apple Watch‌ is delivering a better product through deeper retail channels and appealing to younger consumers who increasingly want digital wristwear. The window for Swiss watch brands to make an impact in smartwatches is closing. Time may be running out for Swatch, Tissot, TAG Heuer, and others.