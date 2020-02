Die Deutsche Telekom ist seit vielen Jahren „sportlich“ aktiv und überträgt zum Beispiel alle Spiele der Deutschen Eishockey Liga. Nun hat das Unternehmen gegeben, dass MagentaSport alle Eishockey-Länderspiele vor der WM kostenfrei zeigt. Eine Registrierung ist nicht notwendig.

Die Deutsche Telekom hat bekannt gegeben, dass MagentaSport alle Eishockey Länderspiele im Vorfeld der IIHF Eishockey Weltmeisterschaft kostenlos und ohne Registrierung zeigt.

Den Auftakt der Länderspiele bestreitet das deutsche U25 Top Team Peking im Nachbarschaftsduell in der Schweiz. Hier findet vom 8.- 24. Mai 2020 auch die Weltmeisterschaft statt. Es folgen eine Reihe von Spielen der Nationalmannschaft gegen die Slowakei, Tschechien und Weissrussland im Wettbewerb EuroHockeyChallenge. Am 5. Mai steht in Mannheim das letzte offizielle Länderspiel vor der WM gegen die USA auf dem Programm.

Die Spiele in der Übersicht