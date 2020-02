Apples Wettbewerb „Teile die besten Nachtmodus-Fotos“ ist vor wenigen Tagen zu Ende gegangen. Anfang März wird der Hersteller die Gewinner bekannt gegeben. In der Zwischenzeit veröffentlicht Apple ein neues Video, um die Leistung der iPhone 11 (Pro) Kamera bei schwierigen Lichtverhältnissen zu demonstrieren.

iPhone 11 – Night mode

Insbesondere bei Nachtaufnahmen stellt die Kamera des iPhone 11 (Pro) im Vergleich zum iPhone XS (Max) einen großen Schritt nach vorne dar.

In dem 38-Sekunden Clip zeigt Apple verschiedene Nachtaufnahmen auf vergleicht diese mit Fotos, bei denen der Nachtmodus ausgeschaltet ist. Es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Im Hintergrund läuft übrigens der Song „We Only Come Out At Night” von den Smashing Pumpkins.