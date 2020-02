Der Valentinstag steht vor der Tür. Am 14. Februar ist es wieder soweit und falls ihr noch das passende Geschenk benötigt, so haben wir euch ein paar Anker Valentinstag-Geschenkideen für Technische-Enthuasiasten zusammengestellt. Ob das passende Geschenk dabei ist, könnt natürlich nur ihr selbst entschieden.

Soundcore Flare 2

Eine Party für deine Liebe? Flare 2 ist ein wasserdichter Bluetooth-Lautsprecher mit zwei LED-Ringen. Sechs verschiedene Farbmotive aus der Soundcore App schaffen erstklassige Ambiente mit einer klasse Lichtershow. Mit der PartyCast Technologie, verbinde bis zu 100 Bluetooth-Lautsprecher mit nur einem einzigen Gerät und schau zu, wie dein Partysound alle Grenzen bricht!

Anker PowerConf

Suche nach einer Lösung für Kleingruppen-Telefonkonferenzen? Anker PowerConf ist ein tragbarer Konferenzlautsprecher für kleine Büros und Home Office, perfekt für Businessman und Vielreisende. Die 6 eingebauten Mikrofone decken ganze 360° des Konferenzraums sowie 8 Personen ab. Auch wenn du nicht direkt am PowerConf sitzt oder sich die Stimmlautstärke deiner Kollegen unterscheidet, PowerConf gleicht Volumen und Klarheit automatisch an.

Anker PowerConf Bluetooth Lautsprecher mit 6 integrierten Mikrofonen, verbesserter Tonaufnahme, 24... OMNIDIREKTIONALER TON: 6 integrierte Mikrofone sind im smarten 360° Winkel ausgerichtet und nehmen...

SMART VOICE ENHANCEMENT: Der individuelle DSP-Algorithmus sorgt für fortschrittliche...

Soundcore Liberty 2 Pro

Schenke deine Liebe ein Paar großartige drahtlose Kopfhörer ist auch ein großartiges Geschenkidee. 8 Stunden Audioleistung nach nur einer Ladung, und bis zu 32 Stunden Wiedergabe mit der kompakten Ladehülle! Blitzschnell per USB-C Ladungen, mit nur 10 Minuten Laden kannst du dich auf 2 Stunden Leistung verlassen! In Kombination mit fantastischem Komfort, starker Konnektivität und enormer Akkulaufzeit sind Liberty 2 Pro die Kopfhörer fürs Leben!

eufyCam 2

Niemand ist gern allein zu Hause, und eine großartige Möglichkeit, besser geschützt zu sein, ist mit einer neuen Sicherheitskamera. eufyCam 2 funktioniert mühelos draußen sowie in Innenbereichen und benötigt nicht einmal ein Ladekabel und das 365 Tage lang nach nur ein Mal Aufladen! Du kannst mühelos dein Smartphone mühelos für klare Aufnahmen benutzen, sobald sich jemand deinem Haus nähert. Dank beidseitiger Audiofunktion kannst du auch mühelos mit erwünschten Besuchern kommunizieren oder sogar unerwünschten Besuchern Warnungen erteilen! Deine Liebe wird die Sicherheit und den Schutz Ihres Hauses zu schätzen wissen.

Nebula Capsule Max

Siehst du deinen Lieblingsfilm mit Ihrer Liebe zu Hause wie im Kino! Mit fantastischen 720p, 200 ANSI Lumen Helligkeit und atemberaubender Bildqualität bietet Nebula Capsule Max das ultimative visuelle Erlebnis. Sozusagen in der ersten Reihe des Kinosaals.

eufy HomeVac H11

Suche nach einem Werkzeug, um den Staub auf deiner Laptop-Tastatur zu entfernen? Ganz gleich, ob Staub, Tierfell oder Kuchenreste, dieser kabellose Handstaubsauger hat alles im Griff. Nur ca. 500 Gramm leicht, gerade mal so groß wie eine Weinflasche und ausgestattet mit einem hochmodernen Design, passt HomeVac perfekt in der Zuhause.

Anker PowerCore+ 26800 PD 45W Ladeset

Eine Powerbank, die deinen Laptop auflädt. PowerCore+ 26800 PD 45W lädt USB-C Notebooks, Tablets und Handys, zum Beispiel dein 13-Zoll MacBook in nur 2 Stunden! Das starke Ladeset schließt Powerbank, Netzteil und Ladekabel mit ein – damit du unterwegs mühelos dein komplettes Arsenal laden kannst.

Anker PowerPort Atom III Slim

PowerPort Atom III Slim ist das wahrscheinlich schlankste USB-C Desktop Ladegerät überhaupt! Das federleichte Design wiegt gerade mal ca. 140 Gramm – genauso wenig wie ein kleiner Baseball. Verwandle in Sekundenschnelle einen Stecker in 4 leistungsstarke Ladeports! Zum Beispiel für ein USB-C Notebook per USB-C-Port oder bis zu drei Smartphones mit den USB-Ports!

Anker PowerLine III, Lightning Kabel for iOS Geräte

Neues iPhone Kabel für deine Liebe. Mit diesem neuen MFI Anker Lightning-Kabel ist es kein Problem, sich bis zu 25.000 Mal zu biegen oder bis zu 80 kg zu heben. Plus, die schützende Oberflächenumhüllung schützt dein Kabel nicht nur vor Staub und Schmutz, sondern lässt sich in Sekundenschnelle mit einem feuchten Wischtuch säubern.

Angebot Anker iPhone Ladekabel,Powerline III Lightning Kabel 90 cm lang, extrem strapazierfähig,... ABSOLUT STRAPAZIERFÄHIG: Mit seiner erstklassigen Ausdauer von über 25. 000 Biegungen und...

SO SCHLANK WIE NOCH NIE: Dank der verbesserten Innenstruktur sind unsere neuesten PowerLine...

Anker PowerCore+ 10000 mit eingebautem USB-C

Ein Wochenendausflug, aber du willst kein Kabel kein Ladegerät mitnehmen? Dann ist dies eine großartige Lösung für dich. Das integrierte 6 cm lange Kabel verbindet deine Powerbank direkt mit deinem Smartphone. 18W Power Delivery in Kombination mit 10.000mAh Ladekapazität versorgen dich mit mehr als genug Energie unterwegs! Nie wieder Kabelsalat!