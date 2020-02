Nachdem wir uns zuletzt Gedanken gemacht haben, wie Apple bei der Apple Watch auf die Krone verzichten könnte, steht heute eine Erweiterung der Digital Crown an. So entdeckte AppleInsider eine Patentanmeldung, die in die Krone einen Fingerabdruckscanner integriert.

Touch ID in der Digital Crown

Die Apple Watch ist für Apple ein großes Spielfeld, auf dem noch viel Platz für Innovationen vorhanden ist. Ob eine Blutdruckmessung, Glukose- und Schlafüberwachung oder einfach neue Fitness-Funktionen – hinter den Kulissen läuft Apples Ideen-Schmiede auf Hochtouren. Hierzu gehört womöglich auch die Arbeit an einer Apple Watch mit einem Touch ID Sensor.

Laut der Patentschrift würde die neue Krone über ein optoelektronisches System verfügen, das bestimmte Merkmale der Haut eines Benutzers erfasst. Dazu gehören Fingerabdrücke und andere optisch erkennbare Merkmale. Dabei könnte die gesamte Krone als Sensor dienen. So könnte beispielsweise der Finger über den Rand gleiten, ähnlich wie es bei einer Drehbewegung der Fall wäre. Die neuen Fähigkeiten der Krone müssten nicht ausschließlich für die Identifizierung herhalten. Denkbar wären auch Bedienungseingaben über die berührungsempfindliche Oberfläche.

Der Patentantrag wurde im November 2018 eingereicht und am 6. Februar 2020 vom United States Patent and Trademark Office (USPTO) veröffentlicht. Ob Apple tatsächlich an einer Umsetzung arbeitet, ist nicht bekannt. Obwohl das Vorhandensein eines Patents auf ein Interesse in dem entsprechenden Forschungs- und Entwicklungsbereich hindeutet, garantiert dieses nicht, dass die beschriebenen Konzepte tatsächlich Verwendung finden. Es gibt jedoch bereits Gerüchte, dass Apple im Einschaltknopf des iPhones einen Fingerabdruckscanner integrieren will, da ist der Gedankensprung zur Apple Watch zumindest nicht allzu weit entfernt.