iOS 13.4 und iPadOS 13.4: Public Beta 1 ist da. Exakt fünf Tage ist es her, dass Apple die Beta 1 zu iOS 13.4 und iPadOS 13.4 zum Download freigegeben hat. Soeben ist die Public Beta 1 gefolgt.

Public Beta 1: iOS 13.4 und iPadOS 13.4

Apple hat vor wenigen Augenblicken die Public Beta 1 zu iOS 13.4 und iPadOS 13.4 veröffentlicht. Während sich die Beta 1 an registrierte Entwickler richtet, spricht die Public Beta 1 Teilnehmer am Apple Beta Programm an. Auch diese können nun die erste Vorabversion von iOS 13.4 und iPadOS 13.4 testen.

Ein X.4 Update deutet an, dass es sich um ein größerer Update handelt. In der Beta 1 zeigten sich bereits verschiedene Neuerungen. So implementiert Apple unter anderem die iCloud Drive Ordnerfreigabe, es gibt neue Tastaturkürzel für die Fotos-App auf dem iPad, neue Memoji-Sticker stehen bereit, eine neue CarKey-API zeigt sich, Apple optimiert die Mail-Symbolleiste und zudem gibt es Anpassungen bei CarPlay und TV-App.

Noch befinden wir uns Beginn der Beta-Phase zu iOS 13.4 sowie iPadOS 13.4. Ein paar Wochen werden noch ins Land gehen, bist die finale Version erscheint. Aktuell rechnen wir Ende März damit.