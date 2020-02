Samsung nutzte die Gunst der Oscar-Stunde und zog die Enthüllung seines neusten Foldable kurzerhand vor. So konnten die TV-Zuschauer der Oscar-Verleihung in einem Werbespot einen ersten Blick auf das neue Galaxy Z Flip werfen, welches am 11. Februar zusammen mit der Galaxy S20 Familie von Samsung auf der großen Bühne präsentiert wird.

Galaxy Z Flip

In dem kurzen Werbeclip zeigt Samsung sein Galaxy Z Flip in den Farben Schwarz und Lila. Weiterhin ist zu sehen, wie sich die Geräte zuklappen lassen. Anders als beim Galaxy Fold, das mehrere Bildschirme bietet, wird beim Galaxy Z Flip auf ein großes Zusatzdisplay verzichtet. Dafür kann man das Gerät im 90 Grad Winkel aufstellen. Ansonsten erkennt man im Werbespot, dass Samsung links neben der Dual-Kamera eine kleine Anzeige für eingehende Anrufe verbaut hat.

Details zum Gerät hält Samsung noch zurück. Nähere Informationen wird es morgen auf dem Unpacked-Event geben. Allenfalls im Kleingedruckten versteckt sich noch ein Hinweis. So gibt Samsung laut Nilay Patel von The Verge an, dass in der Mitte des Bildschirms eine Falte entsteht.

Hier seht ihr den Werbespot: