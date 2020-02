Nachdem die iTunes Karten Rabatt-Aktion bei Rossmann am Samstag endete, geht es in dieser Woche erfreulicherweise direkt mit der nächsten Aktion weiter. Dieses Mal gibt es 15 Prozent Bonus Guthaben bei Aldi Süd.

Aldi Süd: 15 Prozent Bonus-Guthaben auf iTunes Karten

In der laufenden Woche erhaltet ihr bei Aldi Süd 15 Prozent Extra-Guthaben beim Kauf von iTunes Karten. Die 25 Euro, 50 Euro und 100 Euro iTunes Karte nehmen an der Aktion teil, so dass sich das Ganze wie folgt gestaltet.

25 Euro iTunes Karte kaufen -> 28,75 Euro iTunes Guthaben erhalten

50 Euro iTunes Karte kaufen -> 57,50 Euro iTunes Guthaben erhalten

100 Euro iTunes Karte kaufen -> 115 Euro iTunes Guthaben erhalten

Beachtet in jedem, dass ihr das iTunes Guthaben bis zum 29.02.2020 einlösen müsst, um automatisch an das Bonus-Guthaben zu gelangen.

Ihr könnt das iTunes Guthaben nutzen, um Apps, Musik, Filme, TV-Serien etc. im App Store, iTunes Store, Mac App Store und iBookstore zu kaufen. Aber auch iCloud-Speicherpläne, In-App-Käufe, Apple Music, Apple Arcade oder Apple TV+ könnt ihr auf diese Art und Weise bezahlen.