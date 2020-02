Apple hat seinen App Store und der Abo-Verwaltung eine weitere Einstellmöglichkeit hinzugefügt. Ab sofort ist es möglich Verlängerungsrechnungen (per Mail) für Abos zu deaktivieren.

Verlängerungsrechnungen für Abos lassen sich ab sofort deaktivieren

Apple hat seinem App Store eine kleine, aber feine Neuerung verpasst, die sich vermutlich in erster Linie an Nutzer richtet, die eine Vielzahl an Abos abgeschlossen haben.

Der Standard (auch nach der heutigen Neuerung) sieht so aus, dass ihr jedes Mal, wenn eurer Abos verlängert wird, eine Rechnung per Mail erhaltet. Die Rechnungen sind darüberhinaus jederzeit in den Einstellungen der Apple-ID unter „Einkaufsstatistik“ verfügbar. Habt ihr euch beispielsweise für Apple Music zum Preis von 9,99 Euro pro Monat entschieden, so erhaltet ihr jeden Monat eine Rechnung per Mail über den Betrag. Dies kann als kleine Erinnerung dienen, dass Apple euer Konto belastet. Ab sofort habt ihr die Möglichkeit, in den Abo-Einstellungen diesen Mail-Versand der Rechnung zu deaktivieren. Habt ihr zahlreiche Abos abgeschlossen, die vielleicht sogar wöchentlich erneuert werden, so könnten diese Mails mit den Rechnungen „nerven“.

Just found a new setting on the subscriptions page this morning cc/ @9to5mac @bzamayo pic.twitter.com/rAGcS1EGaQ — Pablo Alejandro Fain  (@FainPablo) February 11, 2020

So deaktiviert ihr die Verlängerungsrechnungen per Mail

Öffnet die Einstellungen auf eurem iPhone oder iPad

Klickst im oberen Bereich eure Apple ID an

Wählt nun den Menüpunkt Abonnements aus

Im oberen Bereich findet ihr die Einstellmöglichkeit für die Verlängerungsrechnungen

Nochmal zur Erinnerung: Es geht nur um die Verlängerungsrechnungen, die per Mail verschickt werden. Die Rechnungen sind jederzeit in den Einstellungen der Apple-ID unter „Einkaufsstatistik“ verfügbar.