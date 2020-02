Die neuen o2 Prepaid-Tarife sind da. Ab sofort gibt es für alle Neu- und Bestandskunden noch mehr Highspeed-Datenvolumen zum gleichen oder sogar zu einen niedrigeren Preis. Hier geht es zu den neuen o2 Prepaid-Tarifen.

Neue o2 Prepaid-Tarife sind da

Ende Januar hatte o2 neue Prepaid-Tarife angekündigt. Diese können ab dem heutigen 11. Februar 2020 gebucht werden. In jedem Fall gibt in den Tarifen mehr Datenvolumen. Der Preis bleibt entweder gleich oder wird gesenkt.

Nachdem wir euch bereits im Laufe des heutigen die neuen Blau Prepaid-Tarife vorgestellt haben, lenken wir unseren Blick nun auf die neuen o2 Prepaid-Tarife.

Der Tarif o2 my Prepaid S erhält mit 3,5 GB mehr als doppelt so viel Datenvolumen wie zuvor – und dies zum selben Preis von 9,99 Euro Grundgebühr. o2 my Prepaid M und L legen jeweils kräftig um 2,5 GB zu. Und beim o2 my Prepaid L sinkt der Preis sogar zusätzlich um 5 Euro für alle vier Wochen. Von allen Verbesserungen profitieren o2 my Prepaid Bestandskunden automatisch bei der nächsten Verlängerung.

Überblick

Im Tarif o2 my Prepaid S gibt es schon für 9,99 Euro Grundgebühr 3,5 GB LTE-Datenvolumen für vier Wochen.

gibt es schon für 9,99 Euro Grundgebühr 3,5 GB LTE-Datenvolumen für vier Wochen. Der o2 my Prepaid M enthält nun 5,5 GB für 14,99 Euro für vier Wochen.

enthält nun 5,5 GB für 14,99 Euro für vier Wochen. Schon für 19,99 Euro bietet der neue o2 my Prepaid L 7,5 GB Highspeed-Datenvolumen für vier Wochen.

Bestandskunden der o2 my Prepaid-Tarife werden bei der nächsten Verlängerung automatisch auf die neuen, verbesserten Prepaid Tarife umgestellt. Bestandskunden älterer Tarife können über die „Mein o2“-App oder den „Mein o2“-Bereich auf o2online.de in die neuen o2 my Prepaid Tarife wechseln.

Sollte Prepaid-Kunden einmal das Datenvolumen ausgehen, können sie weitere LTE-GBs dazu buchen. Auch die 02 my Prepaid Data Packs werden mit mehr Highspeed-Datenvolumen zum gleichen Preis ausgestattet.

Data Pack XL : Statt 4 nun 8 GB für 4 Wochen zum Preis von 19,99 Euro

: Statt 4 nun 8 GB für 4 Wochen zum Preis von 19,99 Euro Data Packs L : Statt 2 nun 4 GB für 4 Wochen zum Preis von 9,99 Euro

: Statt 2 nun 4 GB für 4 Wochen zum Preis von 9,99 Euro Data Pack M : Statt 800 MB nun 1,5 GB für 4 Wochen zum Preis von 5,99 Euro

: Statt 800 MB nun 1,5 GB für 4 Wochen zum Preis von 5,99 Euro Data Pack S : 400 MB für 4 Wochen zum Preis von 2,99 Euro

: 400 MB für 4 Wochen zum Preis von 2,99 Euro Day-Pack L: 25 GB für 24 Stunden zum Preis von 4,99 Euro

Bei Interesse könnt ihr hier die neuen o2 Prepaid-Tarfie buchen.