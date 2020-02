Am heutigen Abend hatte Samsung zur Keynote geladen und im Rahmen des Events allerhand neue Produkte präsentiert. Aufgrund zahlreicher Leaks und eines Oscar-Werbespots waren die meisten Details zu den Produkten jedoch schon bekannt.

Im Laufe des heutigen Abends hat Samsung die neuen Smartphones S20, S20+ und S20 Ultra vorgestellt. Mit der begleitenden Pressemitteilung macht der Hersteller direkt darauf aufmerksam, dass mit der neuen Galaxy S20 Familie ein neues Kommunikationszeitalter beginnt, da alle Modelle eine Bestelloption mit 5G-Chip besitzen. Das Galaxy S20 Ultra 5G ist sowohl mit Niedrigfrequenzbändern als auch Hochfrequenzbändern kompatibel, während das Galaxy S20|S20+ Niedrigfrequenzbänder nutzt, um sich mit dem 5G-Netzwerk zu verbinden.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf dem Kamerasystem der Geräte. Samsung schreibt:

Weitere Verbesserten liegen unter anderem in der neuen Integration von Spotify mit Bixby Routinen, im 120-HZ-Display, im Video-Chat auf Google Duo und in der Partnerschaft mit YouTube, mit der Nutzer ihre 8K-Inhalte mit 5G besonders schnell direkt auf YouTube hochladen können.

Kunden, die das Samsung Galaxy S20+ oder Galaxy S20 Ultra 5G vom 11. Februar bis zum 8. März vorbestellen und bis zum 14. April in der Samsung Members App registrieren, können sich zusätzlich über die Galaxy Buds+ als Zugabe freuen. Samsung Online Shop Kunden erhalten die Galaxy Buds+ beim Kauf der jeweiligen Geräte direkt dazu. Das Galaxy S20, Galaxy S20+ und Galaxy S20 Ultra 5G sind ab dem 13. März 2020 im Samsung Online Shop und im deutschen Handel erhältlich.

Das Samsung Galaxy S20 128GB gibt es in den Farben Cloud Pink, Cloud Blue und Cosmic Gray gibst es zum Preis von 899 Euro. Das Galaxy S20 5G 128GB (selbe Farben) kostet 999 Euro.

Das Samsung Galaxy S20+ 128GB (Farben: Cloud Blue, Cosmic Gray, Cosmic Black) schlägt mit 999 Euro zu buche. Das Galaxy S20+ 5G 128GB (Farben: Cloud Blue, Cosmic Gray, Cosmic Black) kostet 1.099 Euro und für das Galaxy S20+ 5G 512GB (Farbe: Cosmic Black) müsst ihr 1.249 Euro entrichten.

Für das Galaxy S20 Ultra 5G 128GB (Farben:

Cosmic Gray, Cosmic Black) legt ihr 1.349 Euro auf den Tisch, beim Galaxy S20 Ultra 5G 512GB (Farbe: Cosmic Black) sind es 1.549 Euro)

Samsung schreibt

Mit den Samsung True Wireless Kopfhörern können Nutzer sich ganz in ihren Lieblingspodcast oder die persönliche Playlist vertiefen – für bis zu elf Stunden mit einer einzigen Akkuladung. Das mitgelieferten Ladeetui hat ausreichend Kapazität, um die Buds+ vollständig aufzuladen und so insgesamt bis zu 22 Stunden Musikwiedergabe zu ermöglichen. Ausgestattet mit einem Zwei-Wege-Lautsprecher und Sound by AKG, bieten die Buds+ einen satten Klang. Dank der exklusiven Partnerschaft mit Spotify können Nutzer noch leichter ihre Lieblingsmusik genießen und beispielsweise ihre Lieblingsplaylist direkt mit einem langen Fingertipp auf die Galaxy Buds+ starten. Drei integrierte Mikrofone ermöglichen eine klare Stimmwiedergabe bei Sprachnachrichten und Telefonaten. Die Galaxy Buds+ App ist auch auf iOS verfügbar.