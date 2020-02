Die AirPods und AirPods Pro sind zweifelsfrei beliebt. Im Laufe dieses Jahres soll Apple über 100 Millionen komplett drahtlose Kopfhörer verkaufen. Von daher ist es durchaus nachvollziehbar, dass der Hersteller an weiteren Produkten der AirPods-Familie arbeitet. Unter anderem soll Apple an sogenannten „AirPods Pro Lite“ tüfteln.

Die aktuellen AirPods Pro hinterlassen auf uns einen ziemlich gelungenen Eindruck (hier unser AirPods Pro Test). Besteht Bedarf an „AirPods Pro Lite“?

Angeblich arbeitet Apple mit taiwanischen Zulieferern an verschiedenen neuen Produkten, darunter sollen sich laut Digitimes sogenannte „AirPods Pro Lite“ befinden. Weitere Produkte, die in diesem Zusammenhang Erwähnung finden, sind neue iPads, Apple Watches und iMacs. Zu allen Produkten werden Updates in diesem Jahr erwartet. Zumindest bei der Apple Watch dürfte es allerdings bis zum Herbst dauern, bis eine neue Generation auf den Markt kommt.

Apple, maintaining partnerships with supply chains in both Taiwan and China, may have its Taiwanese partners handle more production of new-generation ‌iPad‌, ‌Apple Watch‌, AirPod Pro Lite and ‌iMac‌ devices to be released later, as the epidemic has raised risks of raw materials supply shortages and shipments disruptions arising from uncertain resumption of normal operations at components suppliers and assembly plants in China, the sources said.