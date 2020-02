Die AirPods verkaufen sich wie geschnitten Brot, zumindest, wenn man den Einschätzungen verschiedener Analysten Glauben schenken darf. Apple selbst nennt keine offiziellen Verkaufszahlen. Der Erfolg der AirPods und anderen Apple Kopfhörern soll sich in diesem Jahr weiter fortsetzen.

Die Analysten von Counterpoint Research sprechen davon, dass Apple in diesem Jahr mehr als 100 Millionen komplett drahtlose Kopfhörer verkaufen wird.

Die Marktforscher gehen davon aus, dass der Markt für „True Wireless Headphones“ im Q4/2020 um 53 Prozent im Jahresvergleich gestiegen ist. Dieser Wert liegt über den ursprünglichen Erwartungen. Alles in allem wurden im Weihnachtsquartal 2019 rund 51 Millionen Einheiten verkauft. Im gesamten Jahr 2019 waren es 130 Millionen komplett drahtlose Kopfhörer. Unter anderem hat der Verkaufsstart der AirPods Pro zum Jahresende zu dem Erfolg dieser Kategorie beigetragen.

The launch of Apple’s new ‌AirPods Pro‌ model in late October helped the company record steady 44% growth in 4Q19, with 6m units sold despite supply shortages. Apple’s market share fell slightly to 41% QoQ as it attempted to keep up with swift overall market growth; market share for the full year reached 47%.