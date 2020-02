Jahr für Jahr blicken Technikbegeisterte im Frühjahr nach Barcelona, um sich im Rahmen des Mobile World Congress über Mobilfunkneuheiten zu informieren. In diesem Jahr sollte die Messe Ende Februar (24. bis 27.02.2020) stattfinden. Nun hat der Veranstalter – die GSM Association – die Reißleine gezogen und wegen der Coronavirus-Gefahr die Veranstaltung abgesagt.

Ehrlicherweise konnte man es in den letzten Tagen schon erahnen, nun haben wir die Gewissheit. Der MWC 2020 in Barcelona wurde abgesagt.

Vor wenigen Tagen hatten die Veranstalter bereits Sicherheitshinweise zum Mobile World Congress 2020 im Hinblick auf den Coronavirus veröffentlicht. Darüberhinaus hatten verschiedene Aussteller, Unternehmen, Mobilfunkbetreiber etc. ihre Teilnahme abgesagt.

John Hoffman, der CEO der GSMA, gab soeben gegenüber Bloomberg zu Protokoll, dass es aufgrund des Coronavirus unmöglich sei, das Event zu veranstalten.

JUST IN: The 2020 Mobile World Congress has been canceled by GSMA because of #coronavirus fears.

In an emailed statement, John Hoffman, the CEO of GSMA, said the outbreak has made it „impossible“ to hold the event #MWC2020 pic.twitter.com/PS1BqTCzU8

— QuickTake by Bloomberg (@QuickTake) February 12, 2020