Apple wird in diesem Jahr sowohl dem iPhone als auch dem iPad einen 5G-Chip verpassen. So geht es aus aktuellen Berichten des Branchendienstes Digitimes hervor. Demnach wird Apple in der zweiten Jahreshälfte entsprechende Geräte auf den Markt bringen.

In einem ersten Bericht heißt es von Digitimes, dass das 2020er iPad Pro mit einem 5nm A14-Chip ausgestattet ist. Dabei könnte es sich um den A14X-Chip handeln. Der 5G-Chip soll sowohl mmWave and sub-6GHz unterstützen. Es heißt, dass Qualcomm den Snapdragon X55 5G-Chip für das iPhone liefert. Um welchen Chip es sich beim iPad Pro handelt, wird nicht kolportiert.

mmWave umfasst einen Bereich von 5G-Frequenzen, die ultraschnelle Geschwindigkeiten auf kurzen Entfernungen versprechen und sich daher am besten für dichte städtische Gebiete eignen. Im Vergleich dazu ist 5G im Sub-6GHz-Bereich im Allgemeinen langsamer als mmWave, aber die Signale werden weitergeleitet, wodurch Vorort- und ländliche Gebiete besser bedient werden.

Unter anderem heißt es

Based on its 5G product roadmaps, Apple is expected to launch new iOS devices, including iPhones and iPads, incorporating both sub-6GHz and mmWave specs probably in September, which will significantly drive up demand for 5nm A14, the sources said.

A14 can be applied to diverse iOS mobile devices for different 5G frequency bands as long as corresponding modem chips and AiP modules are adopted, the sources indicated, adding that Qualcomm will provide 5G Snapdragon X55 modem chipsets for new iPhone devices in 2020.