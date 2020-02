Mitte Januar startete „Little America“ exklusiv auf Apple TV+. Die Serie, inspiriert von den wahren Geschichten im Epic Magazine, erzählt die lustigen, romantischen, emotionalen, inspirierenden und überraschenden Erlebnisse von Einwanderern in Amerika. Nun steht ein weiterer „Inside the Episode“-Clip bereit, der euch einen weiteren Einblick in die Serie gibt.

Inside the Episode: The Silence

Vor wenigen Tagen hatte Apple bereits zu den Folgen „The Manager“, „The Jaguar“ und „The Cowboy“ drei „Inside the Episode“-Videos veröffentlicht. Nun geht es mit „The Silence“ bzw. zu deutsch „Die Stille“ weiter.

„Die Stille“ – Sylvianes 10-tägiger stiller Meditationsretreat nimmt eine unerwartete Wendung, als sie Gefühle für einen Mann entwickelt, mit dem sie alles außer Worten geteilt hat.