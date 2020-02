Apple stellt aktuell für Apple Maps ein serverseitiges Update bereit, so dass die Apple Karten-Applikation in verschiedenen europäischen Ländern, unter anderem in Deutschland, Spanien und Frankreich, mehr und mehr Informationen zum öffentlichen Personennahverkehr bereit hält.

Apple Maps: Update bringt weitere ÖPNV-Infos für Deutschland

Offiziell, und so dokumentiert es Apple, bietet Apple Maps derzeit nur in Berlin Informationen zum öffentlichen Nahverkehr. Dies ist allerdings nur die halbe Wahrheit. Diejenigen, die in großen Teilen Deutschlands mit dem Bus, der Bahn etc. unterwegs sind und dabei Apple Maps nutzen, werden feststellen, dass Apple hinter den Kulissen daran gearbeitet hat, das eigene Angebot massiv auszuweiten.

Die Karten App enthält ab dieser Nacht für Benutzer in Frankreich, Spanien und großen Teilen Deutschlands deutlich mehr Nahverkehrsinfos, wie detaillierte Fahrpläne, dynamische Abfahrts- und Ankunftszeiten, Haltestellen und Anschlussinformationen, um eine bessere Planung der Route zu ermöglichen.

Wir haben uns exemplarisch den Kölner Hauptbahnhof rausgepickt. Dort finden sich Informationen zur S-Bahn, zu DB Regio, DB Fernverkehr, RE, RB und zum Flixtrain wieder. Im Kölner-Fall werden die Infos von DB Regio NRW, DB Regio AG, National Express, DB Fernverkehr, Trans Regio Deutsche Regionalbahn GmbH, FlixMobility GmbH und weiteren zur Verfügung gestellt. Darüberhinaus liegen zahlreiche Informationen zu innerdeutschen Verbindung vor. Es fehlt allerdings auch noch die ein oder andere Bahnstrecke oder der ein oder andere Bahnhof.

Mitte 2018 kündigte Apple ein großen Update für Apple Maps an. Unter anderem schickt der Hersteller LiDAR-Fahrzeuge durch die Straßen, um neues Kartenmaterial zu sammeln. Ende 2019 war dieses Update für die USA abgeschlossen. Im Laufe dieses Jahres wird das Update auch Deutschland erreichen. Parallel dazu füttert Apple seine Karten-Applikation mit zusätzlichen Informationen. So sind jüngst zahlreiche ÖPNV-Infos für Europa aufgenommen worden.