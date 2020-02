Im November letztes Jahres wurde die „Apple Music Replay“-Wiedergabeliste eingeführt. Diese beinhaltet eure persönliche Top 100. Nun hat die Playlist ein Update erhalten um euren Lieblingssongs des Jahres 2020 gerecht zu werden.

Apple Music Replay erhält 2020er Update

Am gestrigen Sonntag hat Apple die neue Replay 2020 Wiedergabeliste erstellt. Diese wurde nun laut Apple jede Woche aktualisiert, so dass man immer seine persönlichen Top 100 zur Verfügung hat.

Die „Replay“-Playlist findet ihr nicht nur in der iOS- und macOS-App, sondern auch im Apple Music Web-Player. Die Wiedergabeliste zeigt euch eure Top-Songs aus 2020 an. Natürlich könnt ihr euch auch neue „Lieblings-Lieder“ aus den Jahren zuvor generieren lassen. Grundsätzlich steht die Wiedergabeliste für alle Jahre zur Verfügung, in denen ihr Apple Music abonniert hattet. Bei Nutzern die von Tag 1 bei Apple Music dabei waren, geht die Playlist somit bis ins Jahr 2015 zurück.

Ihr könnt euch Replay „normal“ anhören, zu eurer persönlichen Mediathek hinzufügen und auch mit anderen Nutzern teilen. Über Replay erfahrt ihr nicht nur eure Top 100 Songs für das laufende Jahr, sondern auch die Anzahl der Stunden, die ihr Apple Music genutzt habt. Auch eure Lieblingskünslter und Alben werden aufgelistet.