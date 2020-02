Aktuell gehen wir davon aus, dass Apple im März neue Hardware präsentiert. Auch wenn der Coronavirus die Apple Zulieferkette und auch Apple selbst beeinflusst, wird der Hersteller im kommenden Monat das neue iPhone SE 2 (oder iPhone 9 oder wie auch immer Apple das Gerät nennen wird) vorstellen.

Zum Start in die neue Woche meldet sich der für gewöhnlich gut unterrichtete Analyst Ming Chi Kuo zu Wort und berichtet, dass Apple nach wie vor und trotz Coronavirus voll im Zeitplan liegt, um sein neues Einsteiger-iPhone in der ersten Jahreshälfte 2020 auf den Markt zu bringen. Diese Info hat der Analyst in einer Einschätzung fallen lassen, bei der es darum geht, dass Apple beim iPhone SE 2 bzw. iPhone 9 auf eine 7-stufige Plastik-Kameralinse verzichtet.

Because Apple expects that the new ‌iPhone‌ SE2 released in 1H20 will not use a 7P lens, it will not help the 7P lens shipment momentum.