Vodafone hat zum Start in die neue Woche einen neuen und ziemlich attraktiven Tarif aufgelegt. Kunden erhalten den Vodafone GigaCable Max für dauerhaft nur 39,99 Euro. Kabelkunden erhalten in diesem Tarif maximal 1GBit/s im Download und 50MBit/s im Upload. Das Angebot ist begrenzt bis zum 5. April 2020.

Vodafone präsentiert den neuen Tarif „Vodafone GigaCable Max“

Die reinen Fakten können sich auf den ersten und zweiten Blick in jedem Fall sehen lassen. Kabelkunden erhalten zum Preis von nur 39,99 Euro bis zu 1GBit/s im Download und bis zu 50MBit/s im Upload. Dabei spricht euch Vodafone eine Preisgarantie aus, so dass der Preis von 39,99 Euro dauerhaft angeboten wird. Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass ihr nicht irgendeinen Lockpreis für die ersten sechs oder zwölf Monate erhaltet und anschließend der Preis angehoben wird. Hier prüft ihr, ob der Vodafone GigaCable Max 1000 bei euch möglich ist.

Ein WLAN-Router (Vodafone-Station) ist dauerhaft inkludiert. Ein Telefonanschluss mit Festnetz-Flatrate ist ebenso an Bord. Vodafone bietet euch gleichzeitig eine Wechselprämier. Ihr zahlt bis zu 12 Monate keinen Basispreis, solange euer bisheriger DSL-Anschluss noch besteht.

Einen kleinen Hinweise haben wir noch zum Vodafone GigaCable Max. Ihr erhaltet maximal 1000MBit/s. Ist diese Geschwindigkeit an eurem Wohnort nicht verfügbar, so erhaltet ihr zwangsläufig eine niedrigere Geschwindigkeit. Sollten bis zu 200MBit/s bei euch verfügbar sein, so bleibt der Basispreis von nur 39,99 Euro identisch. Sind es 100MBit/s oder 50MBit/s, so reduziert sich der Monatspreis um 5 Euro bzw. 10 Euro. An dieser Stelle noch einmal der Hinweis, dass das Angebot bis zum 5. April 2020 begrenzt ist.

Der besondere Tarif richtet sich nicht nur an Neukunden, sondern als Dank auch an viele Millionen Bestandskunden, die jetzt Gigabit besonders günstig buchen und dauerhaft nutzen können. Selbst Kunden mit bestehenden Kabel- oder DSL-Anschlüssen können in den neuen Tarif wechseln – und dort mit bis zu 1 Gigabit Geschwindigkeit surfen.