Bloomberg: „iPhone SE 2“ kommt im März

In den letzten Tagen intensivieren sich die Gerüchte rund um das neue „iPhone SE 2“ (iPhone 9 oder wie auch immer Apple das neue Einsteiger-iPhone nennen wird). Nun melden sich die Kollegen von Bloomberg abermals zu Wort und sprechen davon, dass Apple das neue 4,7 Zoll iPhone im März vorstellen wird. Auch zum iPad Pro 2020 gibt es eine Wasserstandsmeldung.

Bloomberg spricht davon, dass das neue Einsteiger-iPhone nach wie vor voll im Zeitplan liegt, um im kommenden Monat – trotz Coronavirus – vorgestellt zu werden. Auch ein neues iPad Pro soll im Laufe der ersten Jahreshälfte präsentiert werden. Hier geben die Kollegen jedoch zu bedenken, dass sich Apples Planungen verzögern können.

The [low-cost ‌iPhone‌] is still on track to launch in March, though the plans are still fluid, according to people familiar with the matter. Apple has also been preparing updated ‌iPad Pro‌ models with a new camera system for the first half of 2020 and the virus may yet impose delays or constraints on those plans.