Wie heißt es so schon? „Was lange währt, wird endlich gut.“ Wenn wir uns richtig erinnern, so hat Bose bereits im Jahr 2017 angekündigt, dass das Unternehmen AirPlay 2 unterstützen wird. Nachdem Bose im vergangenen Monat das Update für Februar in Aussicht gestellt hatte, hat der Hersteller am heutigen Tag endlich damit begonnen, das Firmware-Update auszurollen.

SoundTouch Firmware Update 24.0.7 bringt AirPlay 2 Unterstützung

Wie Bose am heutigen Abend offiziell bestätigt hat, hat das Unternehmen damit begonnen, das Firmware-Update 24.0.7 für SoundTouch-Lautsprecher zu verteilen. Diese wird in mehreren Phasen verteilt und sollte bis spätestens 25. Februar 2020 bei allen Nutzern angekommen sein. Das Update wird über die zugehörige SoundTouch-App installiert und bietet unter anderem den AirPlay 2 Support für folgende Lautsprecher

SoundTouch 10

SoundTouch 20 Series III

SoundTouch 30 Series III

Bose SoundTouch SA-5 Amplifier

Bose Wave SoundTouch Music System IV

SoundTouch 300 soundbar

Lifestyle 550 home entertainment system

Lifestyle 600 home entertainment system

Lifestyle 650 home entertainment system

Nach dem Update könnt ihr die Lautsprecher direkt über das Kontrollzentrum am iPhone und iPad steuern. Berührt und haltet einfach die „Audiokarte“ in der oberen rechten Ecke des Kontrollzentrums und tippt dann auf das Airplay 2-Symbol. Ihr könnt auch direkt von einigen eurer bevorzugten Streaming-Dienste aus steuern.