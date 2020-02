Wenn es um Apple Music geht, sind wir es ja schon gewohnt, dass Apple eher an Detail-Verbesserungen arbeitet, anstatt große Sprünge zu machen. Eine solche kleine Verbesserung hat kürzlich MacStories Chefredakteur Federico Viticci entdeckt. So lässt sich Apple Music von seinem Beats-Vorgänger inspirieren und bietet jetzt eine bessere Übersicht für alternative Album-Versionen.

Apple Music hat jetzt eine elegantere Art, mit alternativen Album-Versionen umzugehen. Ähnlich wie es sein Vorgänger, der Beats-Music-Service, gehandhabt hat, werden die weiteren Varianten eines Albums nun in einer gesonderten Übersicht gelistet. In diesem Abschnitt werden beispielsweise Remaster, Remixe und Deluxe-Editionen gesammelt dargestellt. Auf diese Weise ist der „Alben“-Abschnitt auf der Künstler-Seite etwas mehr auf seine Studio-Hauptalben ausgerichtet und enthält keine Unmengen von Luxusausgaben, Live-Alben etc.

Looks like Apple has brought back one of the best features from Beats Music with Apple Music: Other Versions of the same album.

This section collects remasters, reissues, remixes, demos, deluxe editions, and explicit/clean versions of the same album. 💯 pic.twitter.com/0FrHmxkqsP

— Federico Viticci (@viticci) February 18, 2020