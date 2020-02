Ende letzten Jahres kündigte Microsoft größere Änderungen für Office an, in dem man bekannt gab, dass man Word Excel und PowerPoint in einer universellen Office-App zusammenführen wird. Parallel dazu startete die Beta-Phase und ab sofort steht die neue „Microsoft Office“-App im Apple App Store als Download bereit.

„Microsoft Office“-App ist da

Microsoft schreibt

Die neue Office-App erleichtert Ihnen das Arbeiten auf dem Smartphone, indem sie Word, Excel und PowerPoint in einer App zusammenfasst und sie mit einzigartigen Features für mobile Geräte kombiniert, mit denen Sie mehr schaffen – alles in einer App. In dieser App ist die gesamte Funktionalität der bisherigen mobilen Word-, Excel- und PowerPoint-Apps enthalten, sie beansprucht aber viel weniger Speicherplatz auf dem Smartphone als drei separate Apps. Mit neuen Features zur Nutzung der Kamera können Sie Inhalte auf eine Art erstellen, wie sie nur auf mobilen Geräten möglich ist. Darüber hinaus enthält die App eine neue Registerkarte für Aktionen, mit der Sie viele häufige Aufgaben für mobile Geräte ausführen können, ohne zwischen Apps zu wechseln.

Auch weiterhin steht die universelle Office-App als kostenloser Download bereit. Für den vollen Funktionsumfang (z.B. Bearbeiten von Dokumenten) benötigt ihr allerdings ein Offcei 365 Abo. Dieses erhaltet ihr unter anderem bei Amazon oder könnt es per In-App-Kauf direkt über die Office-App abschließen.