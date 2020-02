Apple setzt sein bisherigen Vorgehen fort, indem der Hersteller von Zeit zu Zeit auf seinen YouTube-Kanal bzw. auf seine verschiedenen YouTube-Kanäle zurück greift, um neue Produkte vorzustellen, Funktionen zu erklären, Tipps & Tricks auszusprechen etc. pp. Nun stehen zwei weitere Videos zur Ansicht bereit.

Nachtmodus-Aufnahmen mit dem iPhone 11 (Pro)

Beim iPhone 11 und iPhone 11 Pro bietet euch Apple erstmal einen Nachtmodus bei der Fotografie an. Genau dieser wird euch in dem ersten eingebundenen Video etwas näher gebracht. In unseren Augen macht das iPhone 11 (Pro) im Vergleich zum Vorgänger bei der Fotografie mit schlechten Lichtverhältnissen nicht nur einen, sondern gleich zwei Schritte ich vorne. Dies war allerdings auch notwendig, um den Anschluss zur Konkurrenz nicht zu verlieren.

Bearbeiten von Slo-Mo-Videos

Im dem Video „How to edit a slo-mo video on iPhone, iPad, and iPod touch“ beschäftigt sich der Hersteller damit, wir ihr Slo-Mo-Videos bearbeiten könnt. In knapp 30-Sekunden wird euch gezeigt, wie ihr festlegen könnt, wann die Zeitlupe bei eurem Video beginnen und enden soll.