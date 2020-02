Der Begriff CarKey tauchte erstmals in Kombination mit der Freigabe der iOS 13.4 Beta 1 auf. Apples Plan scheint vorzusehen, dass ihr ein „kompatibles“ Auto mit eurem iPhone oder der Apple Watch aufschließen, abschließen und starten könnt. Mit der gestern freigegeben Beta 2 zu iOS 13.4 gibt es einen weiteren kleinen Einblick in die CarKey-Funktion.

Ob Apple tatsächlich die CarKey-Funktion mit iOS 13.4 freischaltet, oder ob es sich um Vorboten für ein späteren Update (iOS 13.5 oder iOS 14) handelt, lassen wir mal dahingestellt. Fest steht, dass Apple am digitalen Autoschlüssel arbeitet.

Bereits bekannt war, dass CarKey über die Wallet-App verwaltet wird, und dass man die digitalen Autoschlüssel temporär teilen kann, um Freunden und Bekannten Zugriff auf ein Fahrzeug zu gewähren. Mit der iOS 13.4 Beta 2 gibt es nun ein paar Anpassungen und konkretere Formulierungen. CarKey kann in Einzelchats, nicht aber in Gruppenchats, per iMessage geteilt werden.

CarKey is not available in group conversations. You can send CarKey in conversations with an individual.

Ein geteilter Schlüssel ermöglicht es einer weiteren Person, mit dessen iPhone oder der Apple Watch das Fahrzeug aufzuschließen, abzuschließen oder zu starten. Schlüssel lassen sich dauerhaft oder temporär teilen.

Anwender, die einen CarKey zur VerfÜbung gestellt bekommen, erhalten einen entsprechenden Hinweis.

[Vehicle Owner] invited you to use their [Vehicle Model] with unlock & drive access. This allows you to use your ‌iPhone‌ and ‌Apple Watch‌ to unlock/lock the car, start the engine and drive.