Einem aktuellen Bericht zufolge gehört Apple zu einer Reihe von Unternehmen, die planen, in diesem Jahr ein GaN-basiertes Netzteil herauszubringen. Dieses soll unter anderem über eine Schnell-Ladefunktion mit 65W verfügen.

Neben Unternehmen wie auch Xiaomi, Huawei, Samsung, Oppo soll auch Apple Pläne für die Galliumnitrid-Technologie besitzen, die eine Schnell-Ladefunktion über die USB-C Schnittstelle mit bis zu 65W ermöglicht, so GizChina.

According to Caifa News, in addition to Xiaomi, Huawei, Samsung, OPPO, and Apple all have deep accumulation in GaN technology. Xiaomi, a supplier of Xiaomi GaN solutions, said that following Xiaomi, „this year, several manufacturers of the same size as Xiaomi will release GaN power adapters.“