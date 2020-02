Beta-Tester können ab sofort auch mit macOS Catalina zu ihrer Lieblingsmusik mitsingen. So bringt die mittlerweile zweite macOS Catalina 10.15.4 Beta die bereits von iOS bekannte synchrone Songtext-Anzeige.

Synchrone Songtext-Anzeige

Die Musik-App für Mac ermöglichte zwar früher schon den Zugriff auf Song-Texte, hier wurde jedoch nicht in Echtzeit zur Musik mitgescrollt. Diese Funktion war bisher iOS 13 vorbehalten. Nun können nicht textsichere Beta-Tester das Feature auch mit Apple Music auf den Mac testen.

Die neue Funktion zeigt den Songtext in der Musik-App synchron zur Wiedergabe der Musik an. Auf die Texte könnt ihr zugreifen, indem ihr ein Lied abspielt und dann auf die kleine Sprechblase oben rechts in der Mac-App klickt. In einer seitlichen Spalte werden dann die Textzeilen fortlaufend eingeblendet.

Nicht alle Lieder bieten zeitlich abgestimmte Texte, aber für die meisten populären Songs ist die Unterstützung vorhanden. Da wir uns noch in einer Beta-Phase befinden, kann Apple hier noch einige Änderungen vornehmen, bisher funktioniert das Feature jedoch zufriedenstellend. Mit dem finalen Release von macOS Catalina 10.15.4 können dann alle Nutzer auch mit dem Mac einen Karaoke-Abend bestreiten. (via 9to5Mac)