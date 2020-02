Congstar und Klarmobil haben damit begonnen VoLTE und WLAN Call für erste Kunden freizuschalten. Damit haben Kunden beider Unternehmen Zugriff auf zwei Funktionen, die in unseren Augen in jedem Fall „interessant“ sind. Insbesondere WLAN Call hat uns schon das ein oder andere mal geholfen.

Sowohl Congstar als auch Klarmobil schalten VoLTE und WLAN Call frei

Gute Nachrichten für Kunden von Congstar und Klarmobil. Wie Congstar bestätigt hat, haben erste Kunden die Möglichkeit, Telefongespräche per VoLTE sowie WLAN Call zu führen. Zunächst werden Kunden berücksichtigt, bei deren Tarif LTE künftig standardmäßig und ohne Aufpreis vorgesehen ist.

Vor wenigen Tagen gab Congstar bekannt, dass der Mobilfunkanbieter LTE 25 bei seinen Postpaid-Tarifen congstar Allnet Flat, congstar Allnet Flat Plus und congstar Fair Flat zum Standard macht.

Auch bei Klarmobil geht es laut Teltarif los. auch dieser Anbieter ermöglicht ersten Kunden WLAN-Call und GoLTE zu nutzen. WLAN-Call und Voice over LTE werden bei Klarmobil in den aktu­ellen Tarifen im Telekom-Netz (D1) ange­boten. In einem Statement seitens Klarmobil heißt es

Alle Neukunden, die jetzt einen Post­paid Voice Vertrag im Telekom-Netz abschließen, haben VoLTE und Wifi-Calling bereits inklu­diert. Die weitere Frei­schal­tung für Bestands­kunden erfolgt im Zuge der laufenden LTE-Migra­tion auto­matisch, eine Aktion seitens des Kunden ist nicht erfor­derlich. Auch an den Preisen ändert sich durch die Frei­schal­tung nichts. Zum Zeit­plan: Wir gehen aktuell immer noch davon aus, dass die Migra­tion zum Anfang des zweiten Quar­tals abge­schlossen sein wird.

Mit VoLTE (Voice over LTE) werden Telefonate über das 4G/LTE-Netz geführt und mit WLAN Call könnt ihr überall dort Telefonate führe, wo ihr Zugang zu einem WLAN-Netz habt.