Die Veränderungen, die Apple bei iOS 13 im Vergleich zu iOS 12 an der Mail-Toolbar vorgenommen hat, treffen unseren Geschmack nicht. Mit dieser Meinung sind wir anscheinend nicht allein und so korrigiert Apple mit iOS 13.4 diese Verschlimmbesserung wieder. Allerdings arbeitet man in Cupertino noch an der Feinjustierung. Darüberhinaus zeigen sich weitere Änderungen der Beta 2 im Vergleich zur Beta 1.

Apple passt Mail-Toolbar mit der iOS 13.4 Beta 2 noch einmal an

Mit der iOS 13.4 Beta 1 setzte Apple bereits auf eine überarbeitete Mail-Toolbar und gestaltete das Ganze wie folgt: Papierkorb, E-Mail bewegen, Markieren, Weiterleiten (von links nach Rechts). Mit der Beta 2 verändert Apple die Anordnung auf: Papierkorb, Ordner, Weiterleiten, Mail erstellen (von links nach rechts). Bis einschließlich iOS 13.3.1 gibt es „nur“ den Papierkorb sowie den Weiterleiten-Button.

The Mail toolbar in 13.4 beta 2 is different again; they took out Flag, shifted Reply over, and now the far right button is Compose. pic.twitter.com/bIDQJHiN5H — Benjamin Mayo (@bzamayo) February 19, 2020

Dies muss noch nicht das finale Design sein und möglicherweise gibt es bei der Beta 3 weitere Anpassungen. In jedem Fall gefällt uns das Ergebnis besser als bei der bisherigen iOS 13.3.1.

Weitere Änderungen

Apple hat zudem neue Einstellmöglichkeiten der TV-App am iPhone und iPad eingeführt, mit der ihr eine bessere Kontrolle über Download- und Streaming-Geschwindigkeiten habt.

Dabei unterscheidet Apple zwischen Streaming- und Downloadoptionen. Ihr könnt zwischen Hohe Qualität und Datensparend auswählen. Datensparend über das mobile Netz bedeutet „bis zu 600MB/Stunde), beim WLAN-Streaming sind es „bis zu 1BG/Stunde“.

Zudem hat Apple die zukünftig CarKey-Funktion weiter bearbeitet. Wie es scheint, können Nutzer Autoschlüssel per iMessage mit anderen Nutzern teilen, so dass diese vorübergehend ein Auto nutzen können. Autoschlüssel werden augenscheinlich in der Wallet-App abgelegt.

Weitere Verbesserungen wie zum Beispiel iCloud Drive Ordnerfreigabe, neue Memojis Sticker, CarKey etc. zeigten sich bereits in der Beta 1. (via Macrumors)