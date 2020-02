Apple hat soeben die Public Beta 2 zu iOS 13.4 und iPadOS 13.4 zum Download freigegeben. Damit geht auch die öffentliche Beta zum kommenden iOS- bzw. iPadOS-Update in die nächste Runde.

iOS 13.4 & iPadOS 13.4: Public Beta 2 steht als Download bereit

Nachdem Apple am gestrigen Abend die Beta 2 zu iOS 13.4 und iPadOS 13.4 für registrierte Entwickler veröffentlicht hat, geht es am heutigen Abend mit der Public Beta 2 für Teilnehmer am Apple Beta Programm weiter.

Ein X.4 Update suggeriert, dass es sich um ein größerex Update handelt. In der Beta 1 zeigten sich bereits verschiedene Neuerungen. So implementiert Apple unter anderem die iCloud Drive Ordnerfreigabe, es gibt neue Tastaturkürzel für die Fotos-App auf dem iPad, neue Memoji-Sticker stehen bereit, eine neue CarKey-API zeigt sich, Apple optimiert die Mail-Symbolleiste und zudem gibt es Anpassungen bei CarPlay und TV-App. Mit der Beta 2 gibt es die nächsten Verbesserungen.

Noch befinden wir uns allerdings am Beginn der Beta-Phase. Aktuell rechnen wir damit, dass Apple Ende März zur Keynote lädt und parallel dazu die finale Version von iOS 13.4 und iPadOS zur Verfügung stellt.