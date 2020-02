Ab sofort sind zwei weitere Produkte von der Firma Satechi auf dem deutschen Markt verfügbar. Dabei handelt es sich um ein Trio Charging Pad und ein 108W Pro USB-C PD Desktop Charger.

Trio Charging Pad

Das Trio Wireless Charging Pad lädt bis zu drei Geräte gleichzeitig. Für die Apple Watch ist ein Ladeadapter integriert, der sich bei Bedarf aufklappen lässt, um die Uhr auch im Nightstand-Mode laden zu können. In der Mitte befindet sich eine Kuhle für die AirPods und AirPods Pro und rechts außen eine Auflagefläche mit einem gummierten Ring für beispielsweise ein iPhone. Sollen zwei Smartphones gleichzeitig geladen werden, ist das auch kein Problem: Das zweite Gerät lädt auch, wenn es auf die Kuhle in der Mitte gelegt wird. Im Lieferumfang ist ein USB-C- auf USB-C-Kabel sowie ein Ladeadapter mit einem EU-, US- und UK-Stecker. Der Ladeadapter liefert eine Leistung von 24 Watt PD, sodass er auch ein MacBook 12 Zoll und MacBook Air 13 Zoll Retina in Betrieb halten kann.

Alle Fakten im Überblick

Ladestation zum kabellosen und simultanen Laden von Smartphones, Apple Watch und AirPods

Ladeleistung: 2,5 Watt (Apple Watch), 5 Watt (AirPods), 7,5 Watt (Smartphone)

LED-Anzeige mit drei Lämpchen, die anzeigt, wenn die Geräte laden

Apple Watch kann im Nightstand Mode geladen werden

Erkennt, wenn die Ladestation überhitzt oder sich fremde Objekte darauf befinden und schaltet dann den Strom ab

Im Lieferumfang enthalten: Trio Wireless Charging Pad, 24 Watt-PD-Netzteil, USB-C-Kabel (1 Meter Länge), US-, UK- und EU-Netzstecker.

Kompatibel mit: iPhone 11 Pro Max/11 Pro/11, XS Max/XS/XR/X/8 Plus/8, AirPods mit Wireless Charging Case, AirPods 2, AirPods Pro, Apple Watch Series 5/4/3/2/1, Samsung Galaxy S10+/S10/S9+/S9/S8+/S8 und andere qi-fähige Smartphones. Lädt nur qi-fähige Geräte.

Größe: 11,5 x 22 x 1,3 Zentimeter

Gewicht: 370 Gramm

Preis: 119,99 Euro

Ab sofort bei Cyberport erhältlich

108W Pro USB-C PD Desktop Charger

Außerdem ist ab sofort auch das Ladegerät 108W Pro USB-C PD Desktop Charger von Satechi im deutschen Fachhandel zu finden. Es verfügt über einen USB-C-PD-Anschluss mit 90 Watt, einen USB-C-PD-Anschluss mit 18 Watt und über zwei USB-A-Buchsen mit jeweils 12 Watt und 2,4 Ampere. So lassen sich bis zu vier Geräte simultan laden. Das Ladegerät ist aus hitzebeständigem Material gefertigt und eignet sich ideal für unterwegs.

Alle Fakten im Überblick