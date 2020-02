Die Deutsche Telekom baut ihre Sport-Live-Übertragungen weiter aus. Wie das Unternehmen nun bekannt gegeben hat, werden die Basketball Qualifikationsspiele zur Europameisterschaft kostenlos übertragen. Eine Registrierung ist nicht notwendig.

MagentaSport zeigt Basketball Qualifikationsspiele zur Europameisterschaft

Für Basketballfans überträgt MagentaSport die Qualifikationsspiele zur 41. FIBA EuroBasket 2021 kostenlos. Die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB) ist als Gastgeber der Vorrunde in Köln und der Finalrunde in Berlin für die Europameisterschaft im September 2021 gesetzt. Sie spielt in der Qualifikation außer Konkurrenz mit.

Das Spiel gegen den WM-Dritten Frankreich findet am 21. Februar vor eigenem Publikum in Vechta statt. Für die deutsche Auswahl die erste Standortbestimmung nach der WM 2019 in China. Am 24. Februar ist die deutsche Auswahl gegen Großbritannien zu Gast in Newcastle.

Darüber hinaus zeigt MagentaSport exklusiv in Deutschland alle Spiele der deutschen Mannschaft sowie das Finale beim Olympia-Qualifikationsturnier im Juni 2020 in Split (Kroatien). Hier treffen die deutschen Basketballer zunächst auf Mexiko und Russland. Der Sieger des Qualifikationsturniers qualifiziert sich für Olympia 2020 in Tokio (Japan).

Die EM-Qualifikationsspiele in der Übersicht

Deutschland – Frankreich am 21.02.

Sendebeginn: 19:45 Uhr

Spielbeginn: 20 Uhr

Kommentar: Stefan Koch

Experte: Pascal Roller

Moderation: Arne Malsch

Großbritannien – Deutschland am 24.02.

Sendebeginn: 20:50 Uhr

Spielbeginn: 21 Uhr

Kommentar: Michael Körner

Die Olympia-Qualifikationsspiele in der Übersicht

Deutschland – Mexiko am 23.6.

Spielbeginn: 16:30 Uhr

Russland – Deutschland am 25.6.

Spielbeginn: 16:30 Uhr

Halbfinale am 27.6.

Finale am 28.6.