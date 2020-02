Die Zeit vergeht wie im Fluge und das Jahr 2020 ist schon wieder knapp zwei Monate alt. Früher oder später muss man sich dem leidigen Thema der Steuererklärung widmen. Die Buhl Data Service GmbH startet zu Karneval eine Rabatt-Aktion im Mac App Store und reduziert WISO Steuer Mac 2020 sowie WISO eür+kasse 2020.

WISO Steuer Mac 2020 vorübergehend nur 22,99 Euro

Habt ihr eure Steuererklärung für das Steuerjahr 2019 schon erledigt? Dann könnt ihr diesen Artikel getrost überfliegen. Für alle Nutzer, die die Steuererklärung für das Jahr 2019 noch vor der Brust haben, haben wir einen Tipp für euch.

Bis Aschermittwoch wurde der Preis für WISO Steuer Mac 2020 sowie WISO eür+kasse 2020 im Mac App Store gesenkt. WISO Steuer Mac 2020 kostet vorübergehend nur 22,99 Euro, während WISO eür+kasse 2020 vorübergehend mit 44,99 Euro zu Buche schlägt.

Selbst wenn ihr noch nicht vorhabt, in in den kommenden Tagen eure Steuererklärung zu erledigen, dann könnt ihr euch schon jetzt die Software zum Deal-Preis sichern. So könnt ihr die notwenigen Unterlagen zusammentragen und wenn diese vollständig sind, sofort loslegen. Alternativ könnt ihr die Software auch bei Amazon kaufen, dort liegt der Preis aktuell etwas höher.

Mac App Store

Amazon