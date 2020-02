YouTube Music bereitet derzeit eine Funktion vor, mit der Nutzer ihre eigene Musiksammlung in die Cloud hochladen können. So erklärt Google in einem neuen Support-Dokument, wie die Musik-Uploads in YouTube Music funktionieren werden.

Upload-Funktion für YouTube Music

Wer seine lokale Musikbibliothek in die Cloud befördern will, kann dies bald auch mit YouTube Music bewerkstelligen. Nachdem bereits interne Tests eine Upload-Funktion für den Dienst angedeutet hatten, gibt uns nun ein Support-Dokument von Google eine genaue Einsicht.

Der Ablauf ist recht einfach gehalten:

In der Web-App von YouTube Music zieht ihr eure Musik mit der Maus auf die Oberfläche im geöffneten Browser-Fenster. Alternativ könnt ihr auf das Profilbild rechts oben klicken und im Menü „Musik hochladen“ wählen. Nun werden die „FLAC, M4A, MP3, OGG und WMA“-Dateien hochgeladen. Nach dem Upload stehen die hochgeladenen Dateien im Service zur Verfügung. Erfreulicherweise muss man noch nicht einmal ein zahlender Abonnent von YouTube Music Premium sein, um die neuen Funktion nutzen zu können.

YouTube Music entfernt doppelte Versionen automatisch aus der Mediathek, wenn derselbe Inhalt mehrmals hochgeladen wird. Ob für die Uploads ein Limit gilt, ist derzeit nicht bekannt. Google Play Musik, wo es den Musik-Upload schon länger gibt, hat eine Speicherplatzbegrenzung von 50.000 Titel.

Aktuell steht die Funktion nur vereinzelten Nutzern zur Verfügung. Da Google bereits das passende Support-Dokument veröffentlicht hat, sollte der Musik-Upload bald für alle nutzbar sein. Zudem bestätigte ein Sprecher des Unternehmens, dass man langsam mit der Verteilung der Funktion anfangen würde.