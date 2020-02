Seit längerem wird darüber spekuliert, dass Apple an neuen Over-Ear-Kopfhörern arbeitet in diese in der ersten Jahreshälfte 2020 auf den Markt bringen wird. Nun tauchen in der Datenbank der US-Handelskette Target neue Apple Kopfhörer auf, die mit „AirPods X“ bezeichnet und mit 399 Dollar ausgezeichnet sind.

YouTuber Jon Prosser zeigt auf Twitter ein Foto, bei dem ein Screenshot des Target Warensystem zu sehen ist. Zu erkennen ist ein Produkt, welches als „Apple AirPods (X Generation)“ bezeichnet ist. Als zugehöriger Preis werden 399 Dollar genannt.

Bisher kennen kennen wir nur die AirPods (1. und 2. Generation) und die AirPods Pro (hier unser AirPods Pro Test). Der Preis der AirPods Pro liegt bei 249 Dollar. Die AirPods X dürften somit für ein bisher unveröffentlichtes AirPods-Produkt stehen. Prosser weiß zu berichten, dass es drei unterschiedliche Modellnummern gibt. Dies suggeriert, dass Apple die neuen Kopfhörer in drei unterschiedlichen Farben anbieten könnte.

Die Kollegen von Appleinsider haben mit Target-Mitarbeiter gesprochen. Diese konnten die Einträge bestätigen. Weiter heißt es, dass der genannte Preis in solchen Fällen meist akkurat sei. Der Name sei jedoch für gewöhnlich nur ein Platzhalter.

Multiple Target employees have started reaching out to me about this 🤔

Showing up in their systems and on UPC scanners is this mysterious “Apple AirPods (X Generation)” listing, priced at $399. 👀

Potentially Apple’s over-ear “StudioPods” headphones. Launch soon (March)? pic.twitter.com/NVcqH8As47

— Jon Prosser (@jon_prosser) February 22, 2020