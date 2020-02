Mit iOS 13 hat Apple verschiedene Neuerungen an der hauseigenen Karten-App vorgenommen. Unter anderem führte der Hersteller die sogenannte „Look Around“-Funktion ein. Dieses Features ist allerdings nicht überall, sondern nur in vereinzelten Regionen verfügbar. Nun startet Look Around in drei weiteren US-Städten.

„Look Around“- erreicht Boston, Philadelphia und Washington

Apple beschreibt „Look Around“ wie folgt

Durch die neue Basiskarte und die hochauflösende 3D-Fotografie ermöglicht das neue ‚Look Around‘-Feature beeindruckende Bilder von Städten auf Straßenebene mit weichen und nahtlosen Übergängen.

Kurzum: „Look Around“ ist das Pendant zu Googles Street View. Bis dato war die 3D-Straßenansicht in der San Francisco Bay Area, Los Angeles, New York City, Las Vegas, Houston und der Hawaiianischen Inse Oahu verfügbar. Wie Macrumors berichtet, ist die Funktion nun in Boston, Philadelphia und Washington.

Sucht man über die Karten-App nach einer „kompatiblen Stadt und wählt diese aus, so wird einem das neue Look Around direkt in der Übersicht angezeigt. Alternativ seht ihr auf Straßenebene ein kleines Fernglas, sollte Look Around verfügbar sein. Klickt ihr auf dieses landet ihr in der Look Around Ansicht. Diese könnt ihr parallel zur Kartenansicht oder im Vollbildmodus betrachten.

Mit einer Zwei-Finger-Geste könnt ihr euch im Look Around Modus drehen. Tippt ihr eine Straße an, so fahrt ihr automatisch die Straße entlang. Gekennzeichnete Geschäfte, Restaurants etc. könnt ihr anklicken und so Informationen zu diesen abrufen.