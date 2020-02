Toller Sound in jedem Zuhause! Diese Vision möchte Sonos wahr machen und arbeitet daher eng mit preisgekrönten Künstlern zusammen, um ein Ziel zu erreichen: zuhause für mitreißenden Sound zu sorgen und somit die im Studio erschaffene Musik in all ihren Nuancen in die Wohnräume zu transportieren.

Neuer Sonos Film zeigt wie „Brilliant Sound“ entsteht

Dieser Sound wird von Sonos Ingenieuren gemeinsam mit der Creator Community entwickelt, genauer gesagt dem Sound Board – einer Gruppe von Mixing und Mastering Ingenieuren, Produzenten und Künstlern aus der Film- und Musikbranche, die seit einigen Jahren fester Bestandteil der Produktentwicklung von Sonos sind.

Bevor Kunden ihre Musik und ihren Sound auf den Sonos Speakern zuhause genießen können, wurden die Speaker in Laboren und Aufnahmestudios auf der ganzen Welt mit Hilfe des Sound Boards abgestimmt. Der neue Film von Sonos bietet Einblicke in diesen Prozess.

Gezeigt werden einige Highlights des Audio Ingenieurs Teams von Sonos, dem Sound Experience Lead Giles Martin und Mitgliedern des Sound Boards, darunter Grammy-prämierte Produzenten und Ingenieure wie Tom Elmhirst, Manny Marroquin und Emily Lazar, Star-Produzent Noah Goldstein oder Academy Award Preisträger Chris Jenkins.