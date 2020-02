Nahezu wöchentlich greift Apple auf seinen YouTube Kanal bzw. auf seine unterschiedlichen YouTube-Kanäle zurück, um Funktionen vorzustellen oder Tipps und Tricks auszusprechen. Dieses Mal geht es um das Festlegen eines Zeitplans für den Dunkelmodus.

Video-Tipp: So legt ihr einen Zeitplan für den Dunkelmodus fest

Mit iOS 13 hat Apple für das iPhone und iPad das neue Erscheinungsbild „Dunkel“ eingeführt. Der neue Dunkelmodus in iOS 13 und iPadOS 13 schont eure Augen, wenn ihr in dunklen Umgebungen auf euren Bildschirm schaut. In dem eingebundenen Video erfahrt ihr, wie ihr festlegen könnt, dass dieser Modus automatisch aktiviert und deaktiviert wird.

Um einen Zeitplan für den Dunkelmodus festzulegen, ruft ihr Einstellungen -> Anzeige & Helligkeit auf. Dort findet ihr in den Optionen zum Erscheinungsbild die Möglichkeit, einen eigenen Zeitplan zu erstellen. Wahlweise nutzt ihr die Option Sonnenuntergang bis -aufgang.