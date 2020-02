Apple expandiert weiter – dieses Mal in New York City. Wie nun bekannt geworden ist, hat der Hersteller einen Vertrag über ca. 18.500qm Bürofläche in der Nähe des Madison Square Garden in New York abgeschlossen. Apple wird in die 11. bis 14. Etage des 11 Penn Plaza einziehen.

Apple mietet weitere Büroflächen in New York

Das Gebäude befindet sich in Midtown Manhattan an der Seventh Avenue zwischen der 31. und 32. Straße (West) in der Nähe des Madison Square Gardens und der Penn Station. Das Büro wurde zuvor von Macy’s genutzt.

Apple hat einen Fünfjahresvertrag mit der Option zur Verlängerung des Mietvertrags unterzeichnet. Dies sieht die New York Post als Zeichen dafür, dass Apple möglicherweise noch nach einem „dauerhafteren“ Standort sucht.

Apple verfügt bereits über Büroflächen von knapp 5.000qm an der Fifth Avenue, in der Marketingmitarbeiter und Software-Entwickler untergebracht sind. Es heißt, dass diese Büroflächen „aus allen Nähten platzen“.