Apple TV+ ist am 01. November 2019 weltweit an den Start gegangen. Zunächst starten knapp zehn Serien bzw. Filme. Seitdem hat Apple das Angebot bereits mit verschiedene neuen Serien und Filmen erweitert. In den kommenden Wochen und Monate geht es stetig weiter. Nun hat Apple im hauseigenen YouTube-Kanal diverse „deutsche“ Trailer veröffentlicht.

Apple TV+: Apple veröffentlicht zahlreiche „deutsche“ Trailer

Seit dem Start von Apple TV+ haben wir zahlreiche englisch-sprachige Trailer und Clips zu Apple TV+ erlebt. Nun hat Apple einen Schwung an deutschen Trailern bereit gestellt. So gibt es Videos zu Dickinson, For All Mankind, See, The Morning Show, Die Elefantenmutter, Helpsters, Vier Freunde und die Geisterhand, Snoopy im All, Truth Be Told und Servant.

So geht es bei Apple TVs weiter

Apple hat bereit den Start weiterer Originals bekannt gegeben. Wir haben noch einmal für euch zusammengefasst, was uns in den kommenden Monaten erwartet

Amazing Stories : 06. März 2020

: 06. März 2020 The Banker : 20. März 2020

: 20. März 2020 Home Before Dark : 03. April 2020

: 03. April 2020 Home : 17. April 2020

: 17. April 2020 Beastie Boys Story : 24. April 2020

: 24. April 2020 Defending Jacob : 24. April 2020

: 24. April 2020 Trying : 01. Mai 2020

: 01. Mai 2020 Dear… : 05. Juni 2020

: 05. Juni 2020 Central Park: Sommer 2020

Zunächst einmal kann jeder Apple Kunde den Videostreaming-Dienst Apple TVs 7-Tage kostenlos ausprobieren. Kunden, die seit dem 10. September ein neues iPhone, iPad, einen Mac oder Apple TV gekauft haben, haben einen grundsätzlichen Anspruch auf eine kostenlose 1-jährige Testphase. Wir haben diese zum Beispiel direkt am 01. November 2019 zum Start von Apple TV+ aktiviert.