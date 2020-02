Smartphones sind aus dem täglichen Leben nicht mehr wegzudenken. Dabei spielt das Thema „Sicherheit“ eine immer größer werdende Rolle. Als Diskussionsgrundlage hat das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) nun einen neuen Anforderungskatalog zur Entwicklung von Sicherheitsanforderungen für Smartphones veröffentlicht.

Habt ihr euch schon einmal die Frage gestellt, welche Sicherheitskriterien ein Smartphone grundsätzlich erfüllen sollte? Als Diskussionsgrundlage dient ein neuer Anforderungskatalog zur Entwicklung von Sicherheitsanforderungen für Smartphones, den das BSI nun veröffentlich that.

Mit den 10-Seiten des Dokuments deckt das Bundesamt verschiedene Themenfelder ab. Dabei geht es unter anderem über die Aktualität des Betriebssystems, den Schutz vor unbefugtem Zugriff auf Endgeräte, auf den Datenschutz und mehr.

„Smartphones haben sich in den letzten Jahren zur Schaltzentrale entwickelt, über die wir immer mehr Alltagsvorgänge steuern und abwickeln. Unsichere Smartphones können somit sehr schnell sehr reale negative Auswirkungen haben. Verbraucherinnen und Verbraucher sollten sich darauf verlassen können, dass ein Smartphone bereits beim Kauf eine Grundausstattung an IT-Sicherheit enthält, so dass sie die Möglichkeiten der Digitalisierung möglichst reibungslos nutzen können. Hersteller und OEM sind daher aufgerufen, die Geräte so sicher zu machen wie möglich, und zwar von Anfang an und über eine gewisse Nutzungsdauer hinweg. Unser Anforderungskatalog ist ein Wegweiser zu mehr Security-by-Design und Security-by-Default“”, betont BSI-Präsident Arne Schönbohm.